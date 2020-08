Previsioni Meteo, i DETTAGLI sulla rinfrescata: clima un po’ più mite, instabile e ventilato per qualche giorno, ma durerà poco (Di lunedì 17 agosto 2020) Previsioni Meteo – Sempre piuttosto caldo sull’Italia anche nel corso di quest’ultimo fine settimana appena alle spalle, con temperature massime mediamente comprese fra +30 e +35°C, ma punte frequenti nelle aree interne dei settori centro meridionali e insulari, verso di +37/+38°C. Abbiamo da giorni annunciato, tuttavia, dalle nostre pagine, un temporaneo, progressivo e lieve break della calura per via dell’azione di aria più umida atlantica che sta già penetrando e arrecando locali temporali sulle aree settentrionali, poi progressivamente in sfondamento anche verso il resto d’Italia. In termini di instabilità, i rovesci e i temporali più importanti accadranno al Nord, localmente anche violenti, fino a tutto domani e ancora qualcosa nel corso di mercoledì. Locali ... Leggi su meteoweb.eu

