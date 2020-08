Previsioni Meteo, forte maltempo anche martedì 18 su gran parte d’Italia: le MAPPE e i DETTAGLI (Di lunedì 17 agosto 2020) Previsioni Meteo – La fase instabile continuerà anche per domani su diverse regioni italiane. Quest’oggi, su molte aree del Nord si sono abbattuti rovesci e temporali importanti con accumuli spesso significativi fino a 40/60/80 mm, come i 73 mm di Torino, in conseguenza di un forte nubifragio, e mm abbondanti anche su diversi settori della Liguria centro orientale. Temporali forti anche al Nordest, in particolare sul Veneto con altrettanti mm. In queste ore serali, locali temporali tra il Bresciano e Bergamasco, sparsi e localizzati sui settori alpini e prealpini centro-orientali, qualche debole rovescio residuo tra la Liguria di Levante, il Nord Toscana e l’Emilia Romagna centrale, ma mediamente fenomeni più circoscritti nelle ore serali e ... Leggi su meteoweb.eu

Analizziamo in modo dettagliato: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, la temperatura di inizio giornata sarà di 20°C; nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, in serata cielo poco nuvoloso, i ...

Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare illustra una linea di tendenza che abbiamo osservato nelle proiezioni del modello matematico europeo con validità 46 giorni ...

