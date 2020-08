Previsioni Meteo del Pomeriggio di Lunedì 17 Agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 17 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 17 Agosto 2020 Al Pomeriggio attività temporalesca sparsa un po’ ovunque con rovesci o acquazzoni, più asciutto soltanto su imperiese e costa romagnola. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti … Leggi su periodicodaily

