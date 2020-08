Previsioni Meteo Aeronautica Militare: breve parentesi temporalesca, poi torna il bel tempo su tutto il Paese (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 23 agosto 2020. Domani al Nord annuvolamenti diffusi sul settore centrorientale e sulla Liguria con precipitazioni estese, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense al mattino su bassa Lombardia, Veneto centrale e Friuli-Venezia Giulia, in graduale miglioramento dalla serata; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Settentrione. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana, con piogge, rovesci e locali temporali sulle relative aree appenniniche, più intense durante le ore centrali, in progressiva attenuazione pomeridiana; cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna; ampie velature altrove con nuvolosità in aumento ... Leggi su meteoweb.eu

