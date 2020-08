Presidi “Servono risorse adeguate per la ripartenza della scuola” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “I dirigenti scolastici chiedono risorse adeguate per organizzare e gestire al meglio il rientro a scuola in sicurezza. Servono locali, banchi monoposto e un ampliamento dell’organico”. Lo afferma il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, nel presentare il vademecum per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 che l’Anp ha messo disposizione dei propri soci.“Non si devono vanificare gli enormi sforzi profusi dai Presidi, dai loro collaboratori, dal Ministero e dai suoi uffici territoriali, dagli enti locali affinchè la ripartenza avvenga per tutti nella massima sicurezza – aggiunge -. Ora, per esempio, i Dirigenti chiedono di conoscere con urgenza il calendario di consegna dei banchi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

