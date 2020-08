Presidenziali Usa, stanotte l’investitura di Biden (Di lunedì 17 agosto 2020) Si apre nella notte italiana (ore 3) la convention democratica Usa in versione virtuale, causa epidemia da Covid19, che ufficializzerà l'investitura di Joe Biden a candidato per la Casa Bianca. Ufficialmente la convention si tiene in Minnesota, dove ad apparire in pubblico di persona sarà però Donald Trump, spinto dagli strateghi della sua campagna a fare comizi malgrado l'emergenza sanitaria, sperando di trasformare la cautela del 77enne Biden in un punto di debolezza.L'emergenza coronavirus, con 5,4 milioni di contagi e il conteggio delle vittime arrivato a quota 170mila, , sarà uno dei punti centrali della convention e della campagna elettorale di qui al voto di novembre. Su questo fronte Trump è in difficoltà, ma deciso a sfruttare qualsiasi spunto di "ripresa economica" all'orizzonte, mentre ... Leggi su ilfogliettone

zazoomblog : Presidenziali Usa stanotte l’investitura di Biden - #Presidenziali #stanotte - losmadonno : @frankponch72 @mittdolcino @CesareSacchetti la Francia non vede l'ora che partano disordini qui da noi. Io, invece,… - TorciaPolitica : Negli USA, Trump ha tenuto un approccio defilato, evitando di prendere posizioni eclatanti. Infatti, una crisi co… - TorciaPolitica : Gli USA non intendono partecipare al summit online sull'Iran, promosso dalla Russia, prima delle elezioni presidenziali. - Matteo18110667 : RT @K2Ape: @Pupi18054216 Immagina se puoi di rinviare le presidenziali in USA?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Presidenziali Usa Presidenziali Usa: i numeri sono per Biden Advisoronline USA Breaking news (periodicodaily)

Il presidente Trump, per portare avanti la sua teoria sulla necessità di votare di persona e non per posta, ha citato una frase del virologo Fauci. La frase è: “Se fatto correttamente, seguendo le lin ...

Elezioni Usa 2020: secondo i sondaggi Biden è in vantaggio su Trump

Il candidato democratico Joe Biden sarebbe in vantaggio sul presidente uscente Donald Trump: lo rivelano gli ultimi sondaggi realizzati a poco più di tre mesi dalle elezioni presidenziali Usa in progr ...

Il presidente Trump, per portare avanti la sua teoria sulla necessità di votare di persona e non per posta, ha citato una frase del virologo Fauci. La frase è: “Se fatto correttamente, seguendo le lin ...Il candidato democratico Joe Biden sarebbe in vantaggio sul presidente uscente Donald Trump: lo rivelano gli ultimi sondaggi realizzati a poco più di tre mesi dalle elezioni presidenziali Usa in progr ...