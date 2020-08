Potenza, l’allenatore sarà Mario Somma (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo 4 anni di assenza sulle panchine, torna ad allenare una squadra Mario Somma attuale commentatore di RaiSport. Durante una conferenza stampa indetta per oggi allo stadio Viviani sulla nuova stagione in Serie C, il presidente Salvatore Caiata ha annunciato che il prossimo allenatore del Potenza sarà proprio Mario Somma. Potenza, l’allenatore sarà Mario Somma ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

