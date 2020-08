Potenza deserta e Matera fa il pieno con Alberto Angela (Di lunedì 17 agosto 2020) Matera - 'Devi raggiungere immediatamente la biglietteria, c'è una sorpresa'. Raffaelle Annecchino, che dirige la storica grotta di Vico Solitario, non ha avuto dubbi. In fila, insieme agli altri ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MATERA - «Devi raggiungere immediatamente la biglietteria, c’è una sorpresa». Raffaelle Annecchino, che dirige la storica grotta di Vico Solitario, non ha avuto dubbi. In fila, insieme agli altri visi ...Una suora vestita di bianco cammina svelta per la via deserta del lusso chic. Saracinesche abbassate di boutique eleganti. Palazzi pierre de taille con le grandi finestre chiuse. La vedo venirmi incon ...