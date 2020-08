Positivi dopo la festa a Porto Rotondo: otto romani contagiati (Di lunedì 17 agosto 2020) La vacanza in Sardegna, la festa e il coronavirus. Salgono a otto i ragazzi romani Positivi dopo le ferie a Porto Rotondo. Prima le due ragazze positive al Covid registrate nella giornata del 16 agosto, poi altri sei giovani romani infettati dopo una serata trascorsa in un noto locale dell'isola. E adesso la Capitale trema. "La Asl Roma 1 comunica la Positività di 6 ragazzi di rientro da Porto Rotondo. Si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa a Porto Rotondo nella giornata dell'8 agosto" conferma in una nota l'Unità di Crisi della Regione Lazio. Nel frattempo il Dipartimento di ... Leggi su iltempo

Corriere : Virus, giovani positivi dopo festa a Porto Rotondo: scatta l’allarme - HuffPostItalia : 19enni positivi al Covid dopo vacanza a Corfu: 'Solo noi con la mascherina, l'abbiamo tolta' - rtl1025 : ?? Tre ragazzi di #Lodi e sette di #Brescia sono risultati positivi al #Covid dopo una vacanza a Pag, in #Croazia. I… - infoitinterno : 6 giovani romani positivi al covid dopo una festa a Porto Rotondo - infoitinterno : Sei giovani positivi al Covid dopo una festa a Porto Rotondo. Primo caso dai test a Fiumicino -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi dopo Coronavirus a Reggio Calabria, altri due giovani positivi dopo l’apericena in un locale Il Reggino Discoteche, vertice straordinario del governo. Verso la chiusura in tutta Italia

Discoteche chiuse o ancora aperte nonostante l'impennata dei contagi di Covid-19? Il dilemma dovrebbe essere sciolto oggi pomeggio: alle 16 si terrà una riunione del coordinamento tra Governo e Region ...

FANTARACCONTI - L'incredibile cavalcata della mia Champions League

Il Fantacalcio, si sa, non è solo una questione personale. L'umore di una partita o addirittura di un Campionato vinto si ripercuote sui colleghi, sugli amici, sulla famiglia... o peggio ancora sulla ...

Discoteche chiuse o ancora aperte nonostante l'impennata dei contagi di Covid-19? Il dilemma dovrebbe essere sciolto oggi pomeggio: alle 16 si terrà una riunione del coordinamento tra Governo e Region ...Il Fantacalcio, si sa, non è solo una questione personale. L'umore di una partita o addirittura di un Campionato vinto si ripercuote sui colleghi, sugli amici, sulla famiglia... o peggio ancora sulla ...