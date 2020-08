Pompei: turista sale sul tetto delle Terme per scattare un selfie (Di lunedì 17 agosto 2020) Negli scavi archeologici di Pompei, una turista è salita sul tetto delle Terme centrali per scattare una foto: lo riporta “Il Mattino”, che pubblica l’immagine della turista mentre scatta un selfie. La donna sarebbe salita sul tetto, posto a un’altezza di 3 metri, percorrendo una scalinata vietata ai turisti, il tutto violando il divieto di sedersi o appoggiarsi ai monumenti. A scattare la foto è stato un altro visitatore indignato dal gesto della turista. E’ ora partita la “caccia” alla donna, alla cui identità sarà possibile risalire attraverso i biglietti nominativi: rischia una multa da mille a 3mila euro.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

