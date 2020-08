Playoff NBA – I Lakers omaggeranno Kobe Bryant: la squadra di Los Angeles in campo con una maglia speciale (Di lunedì 17 agosto 2020) Inizia lo spettacolo dei Playoff NBA e i Lakers iniziano subito col botto: la squadra gialloviola, infatti, ha una motivazione in più per fare bene in campo nella sfida contro i Portland Trail Blazers. I Lakers, infatti, nel caso in cui dovessero superare il primo turno dei Playoff, scenderanno in campo con una maglia speciale per omaggiare Kobe Bryant. Si tratta di una casacca in versione total black, apparsa già durante la stagionge 2017-18 realizzata in collaborazione col Black Mamba. Sull’esterno un richiamo alla pelle del serpente ed una patch con le iniziali di Kobe Bryant.L'articolo Playoff NBA – I ... Leggi su sportfair

