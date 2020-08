Piero Pellù ritorna con “Pugni Fragili” una ballad rock intimista e autobiografica (Di lunedì 17 agosto 2020) Da venerdì 21 agosto sarà in radio “PUGILI FRAGILI” il nuovo singolo di Piero PELÙ estratto dall’ultimo album d’inediti “Pugili Fragili” (Sony Legacy) che festeggia El Diablo e i suoi 40 anni di carriera. “Pugili Fragili” è una ballad rock intimista, scritta in occasione del matrimonio di Piero con Gianna ed è la storia di chi vuole conoscersi, confrontarsi e sostenersi per crescere insieme. “Avanti dai proviamo a studiare i nostri passi, insieme noi possiamo smontare tutti quanti, ma tu lo sai che siamo i migliori salta fossi e a noi chi c’ammazza? Ricomponiamo tutti i frammenti e ritroviamoci sorprendenti”. L’album, il ventesimo lavoro di studio tra Litfiba e Piero solista, ... Leggi su domanipress

