Picchiano l'autista dell'ambulanza a Porto Cervo perchè gli blocca l'ingresso alla discoteca, identificati i colpevoli (Di lunedì 17 agosto 2020)

PORTO CERVO - L’ambulanza era ferma all’ingresso della discoteca, a terra un ragazzo che stava male, i volontari del 118 erano accorsi per soccorrerlo. Ma un turista, impaziente (e prepotente), non ha ...L'uomo originario della Costa D'Avorio fermato in via Piave per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale: la polizia chiamata dall'autista del bus Dà di matto sul bus Atac e picchia due po ...