Piazza Gae Aulenti, atti osceni davanti a bambini: arrestato giovane (Di lunedì 17 agosto 2020) Milano, 17 agosto 2020 - È stato arrestato dalla polizia un giovane che ieri pomeriggio ha compiuto atti osceni in piazza Gae Aulenti, in pieno centro a Milano, di fronte anche ad alcuni bambini che ... Leggi su ilgiorno

ilmilanesenews : Summer in Piazza Gae Aulenti ? Foto: @pattybalit #ilmilanese #milano #lombardia #italia #viaggiare #turismo… - ES1670 : RT @MaglioBruno: @trezzipaolo @AlRobecchi Ghezzi & Carella. Alla fine della storia ti sembra di conoscerli, di vederli. Te li immagini lì,… - aldo_colciago : @PinoVaccaro77 @FCBarcelona Stai tranquillo Pino che non ci viene all'Inter ?? mal che vada te lo ritrovi in piazza… - AlRobecchi : RT @MaglioBruno: @trezzipaolo @AlRobecchi Ghezzi & Carella. Alla fine della storia ti sembra di conoscerli, di vederli. Te li immagini lì,… - MaglioBruno : @trezzipaolo @AlRobecchi Ghezzi & Carella. Alla fine della storia ti sembra di conoscerli, di vederli. Te li immagi… -

