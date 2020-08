Perché l’obbligo di mascherine scatta dalle 18 fino alle sei di mattina (Di lunedì 17 agosto 2020) Ieri un nutrito numero di espertoni ha criticato il governo perché il ministero della Salute nella sua nuova ordinanza ha imposto l’obbligo di mascherine dopo le ore 18 e fino alle ore 6. Da oggi, e su tutto il territorio nazionale, l’uso delle mascherine è obbligatorio dalle 18 alle 6 «all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti», spiega l’ordinanza. Dovunque insomma non sia possibile mantenere il distanziamento sociale, bisogna indossare la mascherina. Non sono ammesse deroghe regionali. Eppure c’è chi dice ... Leggi su nextquotidiano

