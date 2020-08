Perché il Napoli pensa anche a Brekalo per rinforzare l'attacco (Di lunedì 17 agosto 2020) Ha 22 anni Josip Brekalo, talento croato, di proprietà del Wolfsburg, ultimo esterno offensivo accostato al Napoli. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Perché Napoli Nel futuro il rischio di siccità potrebbe aumentare esponenzialmente, vediamo perchè MeteoLive.it Zarco è colpevole o no? Da Morbidelli a Rossi: i perché di una condanna (quasi) unanime e di una sanzione che non c’è

«Zarco l’ha fatto apposta per non farsi sorpassare». Valentino Rossi non gliela manda a dire. Riguardando le immagini dell’incidente nel Gp d’Austria di domenica 16 agosto, il pesarese ha accusato il ...

Perché la Juve ha scelto di buttare dalla torre Dybala e non Ronaldo?

Ronaldo o Dybala? Dybala o Ronaldo? E perché non tutti e due? Sin dal “day after” dell’eliminazione bianconera dalla Champions, il chiacchiericcio attorno alla Juventus, e ai totem della stagione, si ...

