Pensava fosse amore, invece Matteo Salvini cade dal calesse (Di lunedì 17 agosto 2020) Brutta caduta per il leader della Lega per un post che voleva essere innocente e presentarlo come un buon padre di famiglia. Questa volta però Luca Morisi, il regista social del leader della Lega non ha fatto i conti con il calesse tirato dal cavallino e il grande partito trasversale animalista. Salvini è stato subito bersagliato per essere salito con la figlia a bordo del calesse trainato da un cavallino (forse un pony), e linciato dai nemici come lo avesse già fatto stramazzare a terra come purtroppo è accaduto alla reggia di Caserta. Gli odiatori anti-Salvini lo avrebbero messo in croce qualsiasi cosa avesse pubblicato. Ma in questo caso non sono pochi i post critici pure dei fan: "Ti voglio bene, ma..." che nei casi più teneri gli chiedono di non dare soldi agli sfruttatori di ... Leggi su iltempo

tempoweb : Pensava fosse amore invece #matteosalvini cade dal calesse - Guisanting : @TheBest1899 Amo Kawhi ma chi chiede ste cose magari pensava che Bargnani fosse il nuovo Nowitzki - la_peau_douce : @ceranto @Venditti1976 Ma no. Ma no. Per contro, senza volerlo, o forse lo voleva, chissà, m’ha fatto un gran compl… - pidgetminie : @sugookawa Nooooo mu qing non ha dimenticato il ti sposerò io del bimbo carino e gentile (per cui si è preso una co… - Odetoxuminghao : Chi come me da piccolo pensava che i film in bianco e nero fossero così non perché non avessero ancora inventato la… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensava fosse Ragno violino, donna di 51 anni morta a Marsala: morso indolore, "pensava fosse fascite poi è entrata in coma" Liberoquotidiano.it Tra i professionisti si impone la specializzazione

Il concetto di specializzazione sta prendendo sempre più piede nelle varie categorie professionali italiane. L'aumento della concorrenza legato all'eliminazione delle tariffe e delle attività esclusiv ...

Regionali Campania 2020, Cesaro Jr silura Caldoro: «Che delusione, non mi ha difeso dagli attacchi di Salvini»

«Chi come me è garantista prima con gli avversari e poi con se stessi lo è nei fatti e non come altri solo nelle parole. Io credo che Forza Italia debba tornare ad essere un baluardo garantista e libe ...

Il concetto di specializzazione sta prendendo sempre più piede nelle varie categorie professionali italiane. L'aumento della concorrenza legato all'eliminazione delle tariffe e delle attività esclusiv ...«Chi come me è garantista prima con gli avversari e poi con se stessi lo è nei fatti e non come altri solo nelle parole. Io credo che Forza Italia debba tornare ad essere un baluardo garantista e libe ...