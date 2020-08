Pedro sbarca a Ciampino nel giorno di Friedkin (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel giorno del closing che renderà Dan Friedkin il venticinquesimo presidente della storia della Roma, a Ciampino è sbarcato Pedro, l'ultimo acquisto dell'era Pallotta. Lo spagnolo - che arriva a parametro zero e si legherà al club giallorosso con un triennale da 3 milioni fino al 2022 - è sbarcato a Ciampino intorno alle 13.30. In carriera ha vestito le maglie di Barcellona e Chelsea vincendo tutto quello che c'era da vincere. Nel suo palmares ci sono infatti una Champions League, una Supercoppa europea e un campionato mondiale per club conquistati con i blaugrana; con i Blues ha vinto un'Europa League mentre con la nazionale spagnola si è laureato prima Campione del Mondo e successivamente d'Europa. ... Leggi su iltempo

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Roma, ecco #Pedro ?? La FOTO del suo arrivo nella Capitale #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - tempoweb : Pedro sbarca a Ciampino nel giorno di Friedkin #pedro #roma #ciampino - marcomempi : RT @fbmaarket: Mentre #Pedro sbarca nella capitale sponda Roma, i tifosi laziali aspettano novità sul fronte #DavidSilva. La squadra ha dim… - Mediagol : #Calciomercato #Roma, #Pedro sbarca in città: per l’ex #Chelsea pronto un contratto da 3 milioni a stagione. I dett… - Mediagol : #Calciomercato #Roma, Pedro sbarca in città: per l'ex Chelsea pronto un contratto da 3 milioni a stagione. I dettag… -