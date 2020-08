Passariello (Fi) manda “aff” Di Maio senza mascherina, ma la foto è dell’anno scorso (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scivolone social per Luciano Passariello. Il consigliere regionale della Campania, ricandidato alle elezioni con Forza Italia, pubblica su facebook una foto di Luigi Di Maio in spiaggia, circondato da bagnanti, tutti senza mascherina. “E certo!!! La sera c’è il virus”, commenta Passariello, “ma di giorno no!!! ma va aff…… quando ci vuole ci vuole”. Peccato che, come tra l’altro gli fanno notare alcuni followers, la foto è dell’anno scorso, e ritrae Di Maio a Palinuro durante le vacanze… L'articolo Passariello (Fi) manda “aff” Di ... Leggi su anteprima24

