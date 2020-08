Parte da Marsala il progetto “Donare cultura” al termine della rassegna letteraria “Letture tra donne” (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ partito da Marsala il progetto ‘Donare Cultura’, da un’idea dell’Associazione culturale ‘Ciuri’ che, al termine della rassegna letteraria ‘Letture tra donne’, realizzata dalla giornalista Jana Cardinale, ha donati i libri delle tre autrici protagoniste alla biblioteca comunale “Salvatore Struppa”. L’iniziativa era stata preannunciata in apertura dell’iniziativa, in occasione del primo incontro realizzato l’8 agosto al Convento... L'articolo Parte da Marsala il progetto “Donare cultura” al termine della rassegna letteraria “Letture tra donne” puoi ... Leggi su tvio

LegaSalvini : ++ TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETÀ ++ In questi giorni di VERGOGNOSI attacchi alla Polizia di Stato da parte di certa s… - tvio2 : Parte da Marsala il progetto “Donare cultura” al termine della rassegna letteraria “Letture tra donne” - nattyexdread : Nella parte occidentale della #sicilia la zona di #trapani vanta una mare #caraibico. A #sanvitolocapo troverete… - LauraL07620640 : RT @LegaSalvini: ++ TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETÀ ++ In questi giorni di VERGOGNOSI attacchi alla Polizia di Stato da parte di certa sinistra… - trevi_vito : RT @Noiconsalvini: ++ TUTTA LA NOSTRA SOLIDARIETÀ ++ In questi giorni di VERGOGNOSI attacchi alla Polizia di Stato da parte di certa sinist… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Marsala Progetto Donare Cultura: parte da Marsala al termine della rassegna letteraria “Letture tra donne” Marsala Live Più acqua alle Egadi e a Marsala, al via il progetto

Il governo Musumeci ha dato il via libera all’iter per potenziare la condotta idrica della contrada Birgi a Marsala e consentire, allo stesso tempo, un miglior approvvigionamento del vicino aeroporto ...

Registro dei bambini mai nati, le donne del Pd si mobilitano: “Proposta oscurantista”

L’approvazione della delibera che istituisce il “registro dei bambini mai nati” a Marsala da parte del Consiglio comunale lilybetano continua a fare discutere. Sull’argomento si registra adesso una mo ...

Il governo Musumeci ha dato il via libera all’iter per potenziare la condotta idrica della contrada Birgi a Marsala e consentire, allo stesso tempo, un miglior approvvigionamento del vicino aeroporto ...L’approvazione della delibera che istituisce il “registro dei bambini mai nati” a Marsala da parte del Consiglio comunale lilybetano continua a fare discutere. Sull’argomento si registra adesso una mo ...