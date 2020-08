Parmigiana di zucchine al pomodoro (Di lunedì 17 agosto 2020) La è un’ottima alternativa se volete cambiare rispetto alla ricetta classica. Un piatto facile e veloce da preparare e soprattutto molto comodo e versatile. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News Ingredienti per una teglia 30×20750 g di zucchine250 g di provola, scamorza o mozzarella100 g Parmigiano reggiano grattugiatoOlio di semi d’arachidi per friggereFarina 00 per impanare q.b.Basilico q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale fino q.b.800 g di passata di pomodoro1 pezzetto di cipollaOlio evo q.b.Iniziate la preparazione della dal sugo, quindi mettete in un tegame un filo di olio extravergine di oliva, aggiungete della cipolla tagliata finemente e poi lasciate rosolare a fiamma dolce. Dopo qualche minuto aggiungete la passata di pomodoro, regolate di sale e lasciate ... Leggi su termometropolitico

Le Girelle di frittata di zucchine ripiene di formaggio e prosciutto sono appetitose e leggere! Un piatto freddo facile, light e goloso pronto in 25 minuti.

Ferragosto incombe e siamo pronti per fare la spesa e acquistare gli ingredienti per il nostro pranzo. Sia che siamo in famiglia, che ospitiamo amici e parenti, la nostra redazione vi propone tre gustosi primi a base di zucchine.

