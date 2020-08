Palomonte, furti nelle abitazioni sventanti dai carabinieri (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalomonte (Sa) – Da circa due settimane le abitazioni della città di Palomonte sono prese di mira dai ladri. Monili in oro, denaro contante e autovetture da utilizzare come mezzi per caricare la refurtiva e far perdere ogni traccia. È questo il bottino messo a segno in questi giorni dai malviventi in diverse abitazioni di località Bivio. furti, alcuni dei quali, ieri sera sono stati sventati dai carabinieri della locale stazione di Contursi Terme durante un giro di perlustrazione e controllo del territorio proprio nella cittadina di Palomonte. furti d’appartamento avvenuti nelle scorse settimane anche a Buccino. A preoccupare i cittadini del cratere, ... Leggi su anteprima24

