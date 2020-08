Pallotta: «Spero che Friedkin porti la Roma al prossimo livello. Lascio ricordi indimenticabili» (Di lunedì 17 agosto 2020) James Pallotta ha ufficialmente passato il testimone a Dan Friedkin congedandosi con delle brevi dichiarazioni James Pallotta ha voluto salutare la Roma e tutti i suoi tifosi dopo la cessione della Roma a Dan Friedkin. Queste le parole del presidente uscente al sito ufficiale giallorosso. «Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma – calciatori, staff e tifosi – buona fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo ... Leggi su calcionews24

