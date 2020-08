Palermo, parla Di Piazza: “Pronto ad investire, ma ad una condizione. Le mie quote a Ferrero? La verità…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Parola a Tony Di Piazza.Diversi sono stati i temi trattati dall'ormai ex vice presidente del Palermo, detentore del 40% delle quote di Hera Hora, intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': dalla scelta da parte della società di viale del Fante di puntare su Roberto Boscaglia dopo l'addio di Rosario Pergolizzi, alla possibilità di vendere le sue quote al patron della Sampdoria, Massimo Ferrero. Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono contento che, finalmente, dopo mesi di attesa, il Palermo abbia trovato un tecnico con le caratteristiche, l’esperienza ed il background di Boscaglia che auspico firmi al più presto. Come ogni tifoso, mi auguro che adesso vengano messi a disposizione i migliori calciatori per il progetto tecnico dell’allenatore. ... Leggi su mediagol

TgrSicilia : I titoli del nostro Tg, tra poco in onda. - Parla la cronista aggredita dai bagnanti accampati sul litorale di Pa… - WiAnselmo : #Palermo, parla Di Piazza: 'Pronto ad investire, ma ad una condizione. Le mie quote a Ferrero? La verità...'… - Mediagol : #Palermo, parla Di Piazza: 'Pronto ad investire, ma ad una condizione. Le mie quote a Ferrero? La verità...'… - AgneseFiducia : RT @TgrSicilia: I titoli del nostro Tg, tra poco in onda. - Parla la cronista aggredita dai bagnanti accampati sul litorale di Palermo.… - robruvolo : RT @TgrSicilia: I titoli del nostro Tg, tra poco in onda. - Parla la cronista aggredita dai bagnanti accampati sul litorale di Palermo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo parla Palermo, parla Di Piazza: “Pronto ad investire, ma ad una condizione. Le mie quote a Ferrero? La verità…” Mediagol.it Coronavirus, il bollettino del 16 agosto: in Sicilia 39 nuovi casi, c'è anche una vittima

Nuovo balzo in avanti dei casi di Coronavirus in Sicilia. Il bollettino di oggi parla di 39 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano corre ...

San Marino. Caso Vitaliano Esposito. TRATTATIVA STATO-MAFIA, le intercettazioni telefoniche tra Nicola Mancino e Loris D’Ambrosio

Il 4 novembre 2011 il gip di Palermo, Riccardo Ricciardi accolse la richiesta della Procura di intercettare gli ex ministri Mancino e Conso, poiché si temeva che gli stessi potessero contattare person ...

Nuovo balzo in avanti dei casi di Coronavirus in Sicilia. Il bollettino di oggi parla di 39 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, 5 sono migranti sbarcati sulle coste regionali e 10 risultano corre ...Il 4 novembre 2011 il gip di Palermo, Riccardo Ricciardi accolse la richiesta della Procura di intercettare gli ex ministri Mancino e Conso, poiché si temeva che gli stessi potessero contattare person ...