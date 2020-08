Palermo, inizia l’era Boscaglia: mercoledì la firma del nuovo tecnico. Fallani, Peretti, Kraja e Felici… (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Palermo riparte da Roberto Boscaglia.Risolto ufficialmente il contratto che lo legava alla Virtus Entella fino al 30 giugno 2021, il tecnico originario di Gela è pronto ad apporre la firma per iniziare la suo nuova avventura in Sicilia. firma che dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, quando Boscaglia tornerà in città. Intanto, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', dirigenza rosanero continua a setacciare il mercato per completare l'organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore.A tal proposito, l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini starebbero "intensificando le trattative per Fallani, ... Leggi su mediagol

Ultime Notizie dalla rete : Palermo inizia Palermo, inizia l’era Boscaglia: mercoledì la firma del nuovo tecnico. Fallani, Peretti, Kraja e Felici… Mediagol.it Coronavirus, in Sicilia ancora tanti contagi: su mille tamponi scoperti 39 nuovi casi

CATANIA - Dopo i 46 casi di ieri, i contagi in Sicilia continuano a rimanere in doppia cifra: sono 39 i nuovi casi scoperti nelle ultime 24 ore secondo quanto riporta il bollettino odierno del ministe ...

Coronavirus in Sicilia: 39 positivi in più nelle ultime 24 ore

Sono 712 i positivi al Coronavirus in Sicilia. Questo il dato, aggiornato a domenica 16 agosto, diffuso dal Ministero della Salute. Rispetto alla giornata del 15 agosto, c’è stato un incremento di 39 ...

