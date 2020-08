Palermo, Di Piazza: “Boscaglia avrà i migliori calciatori. Mai pensato di cedere quote a Ferrero” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Palermo vuole recitare un ruolo di protagonista in Serie C. In tal senso l'ormai ex vice presidente Tony Di Piazza ha le idee chiare sul suo futuro dei rosanero come spiega oggi al quotidiano il Corriere dello Sport. Questo uno stralcio dell'intervento dell’imprenditore italo-americano: “Sono contento che, finalmente, dopo mesi di attesa, il Palermo abbia trovato un tecnico con le caratteristiche, l’esperienza ed il background di Boscaglia che auspico firmi al più presto – chiosa Di Piazza – . Come ogni tifoso, mi auguro che adesso vengano messi a disposizione i migliori calciatori per il progetto tecnico dell’allenatore”.Sulla volontà di vendere le sue quote: "Non ho fretta di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, Di Piazza: 'Boscaglia avrà i migliori calciatori. Mai pensato di cedere quote a Ferrero' -… - RetweetPalermo : RT @PALERMOPM: INCIDENTE - PALERMOPM : INCIDENTE - Sacreboulot : @bimbadikieran A Palermo sotto la cattedrale ci sono vari negozi che vendono libri usati a 2€, molti di questi buon… - asr_palermo : Oggi è il giorno del closing con tutte le firme dei legali di Pallotta e Friedkin, alle 11 iniziano le riunioni in… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Piazza Palermo, parla Di Piazza: “Pronto ad investire, ma ad una condizione. Le mie quote a Ferrero? La verità…” Mediagol.it Sampdoria e Palermo, il vicepresidente Di Piazza liquida Ferrero: "Notizie uscite ad arte"

GENOVA - Nei giorni scorsi Massimo Ferrero, tramite il suo consulente Castrenze Guzzetta commercialista palermitano, aveva lasciato intendere di essere nuovamente pronto, dopo l'infruttuoso assalto di ...

Palermo, Di Piazza: “Boscaglia avrà i migliori calciatori. Mai pensato di cedere quote a Ferrero”

Il Palermo vuole recitare un ruolo di protagonista in Serie C. In tal senso l’ormai ex vice presidente Tony Di Piazza ha le idee chiare sul suo futuro dei rosanero come spiega oggi al quotidiano il Co ...

GENOVA - Nei giorni scorsi Massimo Ferrero, tramite il suo consulente Castrenze Guzzetta commercialista palermitano, aveva lasciato intendere di essere nuovamente pronto, dopo l'infruttuoso assalto di ...Il Palermo vuole recitare un ruolo di protagonista in Serie C. In tal senso l’ormai ex vice presidente Tony Di Piazza ha le idee chiare sul suo futuro dei rosanero come spiega oggi al quotidiano il Co ...