Otto prostitute positive al Coronavirus, l’allarme delle autorità: “I clienti non vogliono farsi avanti” (Di lunedì 17 agosto 2020) Otto prostitute positive al Coronavirus: l’allarme delle autorità In Spagna Otto prostitute sono risultate positive al Coronavirus, mettendo in allarme le autorità sanitarie che non riescono a rintracciare i clienti delle donne. La vicenda è avvenuta nella cittadina di Alcázar de San Juan, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia ed è stata definita “estremamente preoccupante” dalle autorità locali, che stanno facendo di tutto per evitare lo scoppio di un vero e proprio focolaio. Secondo quanto ricostruito, le Otto escort, risultate positive al Coronavirus, lavoravano in una casa ... Leggi su tpi

