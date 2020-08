Ora l’obiettivo è riaprire scuole e università in sicurezza. L’appello di Speranza ai giovani: “Aiutateci a tenere sotto controllo il contagio. Il vaccino arriverà a fine anno” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Non possiamo sbagliare sulla scuola e ogni provvedimento, ogni sacrificio chiesto è fatto pensando alla riapertura delle scuole che segnerà la vera fine del lockdown. Stiamo investendo risorse come non mai sulla scuola, ben vengano le assunzioni di nuovi insegnanti e i banchi nuovi. Da ministro della Salute ho molto a cuore la ricostruzione di un rapporto strutturale tra scuola e sanità”. E’ quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un colloquio con Repubblica, dopo l’ordinanza adottata ieri sullo stop alle discoteche e una nuova stretta sull’uso delle mascherine all’aperto. “Non fatemi passare per il maestrino con la bacchetta – aggiunge l’esponente dell’Esecutivo -, guai a criminalizzare i giovani. Anzi è a ... Leggi su lanotiziagiornale

