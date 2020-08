Operaio cade da una piattaforma e fa un volo di sei metri: è grave (Di lunedì 17 agosto 2020) Infortunio sula lavoro nella mattinata di lunedì a Breganze. Un Operaio 30enne è precipitato da una piattaforma, posta ad un'altezza di sei metri, sulla quale stava effettuando dei lavori. Immediata ... Leggi su vicenzatoday

L'operaio è precipitato da 6 metri Ennesimo infortunio sul lavoro. E' successo in un'azienda di Breganze. Per cause in via di accertamento, un operaio di 32 anni padovano di Massanzago è precipitato ...

Cade dal tetto del fienile, grave un operaio a Tresigallo

TRESIGALLO. Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, a Tresigallo, in via Monzuoli, strada appena fuori dal centro abitato del paese, in direzione mare sulla sinistra ...

