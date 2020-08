Offerte di lavoro nel settore giochi per bambini: ecco come candidarsi (Di lunedì 17 agosto 2020) Offerte di lavoro nel settore gioco e intrattenimento per bambini presso Clementoni SPA. Infatti, l’Azienda è alla ricerca di personale da inserire nella sede italiana, nelle Marche, e nella sede all’estero, in Olanda. ecco come candidarsi a queste Offerte di lavoro. Offerte di lavoro in Clementoni: posizioni aperte e requisiti Clementoni SPA, azienda italiana specializzata nella produzione di giochi educativi per bambini e ragazzi, ha aperto delle assunzioni per interessanti Offerte di lavoro. Le risorse saranno inserite nella sede centrale di Recanati e nella sede estera in Olanda. Le assunzioni riguardano ... Leggi su notizieora

