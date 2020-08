Occhi al cielo per l’unica Luna Nera del 2020: offrirà uno spettacolo di stelle cadenti (Di lunedì 17 agosto 2020) La sera del 19 agosto sarà speciale: ci attende una “Luna Nera“, una circostanza più “da calendario” che visiva, che in un cielo estivo – si spera privo di nuvole – potrebbe consentire di ammirare qualche stella cadente in più. Semplicemente, il 19 il nostro satellite è in fase di novilunio, e tale la Luna Nuova è una “Black Moon“, termine più popolare che astronomico, che indica sia il secondo novilunio nello stesso mese, sia la terza Luna Nuova in una stagione con 4 noviluni (21 giugno, 20 luglio, 19 agosto e 17 settembre).Nessun cattivo presagio, nonostante il nome “inquietante“, nessun particolare fenomeno interesserà il nostro satellite: allontanandoci da fonti ... Leggi su meteoweb.eu

