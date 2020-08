Occhi al cielo per l’unica Luna Nera del 19 Agosto 2020 | offrirà uno spettacolo di stelle cadenti

Occhi al cielo per l’unica Luna Nera del 19 Agosto 2020: offrirà uno spettacolo di stelle cadenti (Di lunedì 17 agosto 2020) La sera del 19 Agosto sarà speciale: ci attende una “Luna Nera“, una circostanza più “da calendario” che visiva, che in un cielo estivo – si spera privo di nuvole – potrebbe consentire di ammirare qualche stella cadente in più. Semplicemente, il 19 il nostro satellite è in fase di novilunio, e tale la Luna Nuova è una “Black Moon“, termine più popolare che astronomico, che indica sia il secondo novilunio nello stesso mese, sia la terza Luna Nuova in una stagione con 4 noviluni (21 giugno, 20 luglio, 19 Agosto e 17 settembre).Nessun cattivo presagio, nonostante il nome “inquietante“, nessun particolare fenomeno interesserà il nostro ... Leggi su meteoweb.eu

ItalianAirForce : In questa serata in cui tutti sono con gli occhi rivolti verso l'alto, vi dedichiamo un cielo stellato che sovrasta… - Ay44Ag : RT @VisitSicilyOP: Rotolando nella calma immensità del cielo apparve la grande #cometa ora verde-bianca, e meravigliosa per tutti coloro ch… - BersaniLeda : RT @Alberto63Al: Io torno a camminare solitario e quasi m'abbandono. Dal cielo pesano le case enormi. E i passanti mi guardano, con occhi c… - bandanarity : @creepypaola ha pure alzato gli occhi al cielo appena seokjin ha finito di leggere la domanda io lo amo visceralmente - ermi8xyz : RT @GiordaEmi: Aveva lunghi capelli biondo platino che le destavano un viso rosato, accentuato da due guance purpuree, occhi blu come un ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Occhi cielo Occhi al cielo per l’unica Luna Nera del 2020: offrirà uno spettacolo di stelle cadenti Meteo Web Sabato 22 agosto a Poggio Fidoni presentazione del romanzo “Quanto pesa il cielo?”

a fare da protagonista è l’individuo, con il suo bagaglio emotivo e spirituale, quello che emerge quando si è soli con sé stessi, magari puntando gli occhi al cielo, in cerca di qualcosa che però ...

Angelus. Il Papa: vivere da fratelli, Maria ci indica la via del Cielo

“L’uomo ha conquistato la Luna, la Madonna ha messo i piedi in Paradiso. Lodiamo Dio per il dono della vita”, ha detto Francesco alla preghiera dedicata oggi all’Assunta Maria ha messo piede in Paradi ...

a fare da protagonista è l’individuo, con il suo bagaglio emotivo e spirituale, quello che emerge quando si è soli con sé stessi, magari puntando gli occhi al cielo, in cerca di qualcosa che però ...“L’uomo ha conquistato la Luna, la Madonna ha messo i piedi in Paradiso. Lodiamo Dio per il dono della vita”, ha detto Francesco alla preghiera dedicata oggi all’Assunta Maria ha messo piede in Paradi ...