Obbligo di mascherine anche all’aperto in Italia e le altre notizie sul coronavirus (Di lunedì 17 agosto 2020) Le nuove disposizioni del governo Italiano. Nuove restrizioni in Nuova Zelanda e Corea del Sud. Proteste contro le mascherine in Spagna e Belgio. Gli aggiornamenti più importanti sull’epidemia. Leggi Leggi su internazionale

NicolaPorro : Dopo un vertice ferragostano, il #Governo ha deciso di chiudere le discoteche fino al 7 settembre insieme all'obbli… - SkyTG24 : Secondo quanto prevede l'ordinanza firmata oggi, dalle 18 alle 6 del mattino sarà disposto l'obbligo di #mascherine… - Adnkronos : #Covid, 'obbligo #mascherine all'aperto dalle 18 alle 6' - EnzoFa : RT @intuslegens: 1) Ieri decretato l’obbligo di #mascherina serale. 2) Il #mef, un minuto dopo: non più rinviabile il ricorso al #MES. 3) #… - Penultimo6 : RT @Poliziotti: ?? Obbligo #mascherine all'aperto: seriamente si crede che si possa intervenire per eventuali contestazioni senza che ne sca… -