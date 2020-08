Nuovo sfregio a Pompei: turista sale sul tetto delle antiche Terme per farsi un selfie (Di lunedì 17 agosto 2020) Una turista, di cui non si conosce né nazionalità, né identità, è salita sul tetto delle Terme centrali, nel parco archeologico degli scavi di Pompei, per scattarsi un selfie. È accaduto il giorno di Ferragosto e la foto della donna, pubblicata sui social la sera stessa, ha scatenato critiche soprattutto in rete. La giovane ha violato il divieto e infranto il regolamento del Parco archeologico che espressamente proibisce di salire ma anche solo di sedersi o di appoggiarsi sui monumenti del sito. Ora è stata aperta una indagine della Soprintendenza. La donna rischia una multa da mille a 3mila euro. In tanti si sono chiesti come abbia fatto a salire fin lassù. Per chi non conosce le Terme Centrali – che sorgono ... Leggi su tpi

