Nuova Zelanda: rinviate elezioni per pandemia. Il sospetto che Conte voglia fare altrettanto (Di lunedì 17 agosto 2020) rinviate di quattro settimane le elezioni legislative che il 19 settembre avrebbero dovuto tenersi in Nuova Zelanda. Il voto slitta al 17 ottobre a causa della pandemia di coronavirus. I giallorossi potrebbero prendere l'esempio Leggi su firenzepost

