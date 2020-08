Nuova avventura per Joe Hart: c’è il Tottenham di Mourinho (Di lunedì 17 agosto 2020) Aveva chiesto fiducia e, forse, sembra averla trovata. Joe Hart riparte dal Tottenham e dalla Premier League dopo essersi svincolato dal Burnley. Chi meglio di José Mourinho può riportare quel fuoco dentro che, l'estremo difensore anche di Manchester City e Torino, ha sempre detto di non aver mai perso. Nelle prossime ore, dovrebbe arrivare l'ufficialità della Nuova avventura.Hart riparte dal Tottenhamcaption id="attachment 573307" align="alignnone" width="600" Hart (getty images)/captionSecondo quanto si apprende dal Times, l'ex portiere di Burnley Joe Hart si unirà al Tottenham a parametro zero. Il 33enne ha lasciato il club inglese alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno e ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Nuova avventura Pallavolo A2 maschile - Mercoledì s'inizia la nuova avventura di Taranto ivolleymagazine Marchisio, il saluto a Pjanic: "Grazie per tutto quello che hai fatto per i colori bianconeri"

Attraverso i propri social, Claudio Marchisio ha voluto salutare Miralem Pjanic dopo l’addio alla Juventus e la firma con il Barcellona: “Grazie per tutto quello che hai fatto e dato per i colori bian ...

Batman: Gotham Knights, teaser con Corte dei Gufi in vista dell’annuncio

WB Montreal ha rivelato un nuovo teaser in vista dell’annuncio del suo prossimo gioco di Batman, presumibilmente intitolato Batman: Gotham Knights, che sarà presentato a breve. Il teaser consiste in u ...

