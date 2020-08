Nove anni, da 5 lotta contro leucemia, ora il trapianto. I genitori ai medici del Cardarelli: Grazie, ci siamo sentiti a casa (Di lunedì 17 agosto 2020) Da cinque anni combatte contro la leucemia: ora Salvatore, 9 anni, affetto da sindrome di Down, è pronto per la battaglia finale che conta di vincere sottoponendosi a terapia cellulare e trapianto di midollo. Per questo lascia il reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica del Policlinico “Luigi Vanvitelli” di Napoli – dove è stato assistito per cinque anni – per andare al Bambino Gesù di Roma. Prima di lasciare il Policlinico, di cui negli anni è diventato una mascotte, i genitori di Salvatore hanno scritto una toccante lettera ai medici del reparto di Oncologia ed Ematologia che si sono presi cura di lui in questi anni. Un cammino lungo, quello di Salvatore, nel ... Leggi su ildenaro

