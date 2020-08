Notizie Covid dal Consolato italiano a San Pietroburgo (Di lunedì 17 agosto 2020) Gli aggiornamenti sul quadro complessivo delle misure in vigore per l’ingresso, l’uscita e la permanenza nella Federazione Russa, sono consultabili presso il link del Consolato a San Pietroburgo di cui il Console Alessandro Monti . Un riassunto delle disposizioni normative che disciplinano le misure anti-Covid in vigore nella Russia Nord-Occidentale è consultabile presso il link del Consolaro Si consiglia comunque di consultare sempre anche gli ultimi aggiornamenti per la Federazione Russa pubblicati sul sito istituzionale ViaggiareSicuri. I dati statistici relativi all’emergenza Covid-19 a San Pietroburgo sono invece consultabili qui.1. In base ai dati ufficiali diffusi dal sito ufficiale del Governo russo e da quello delle ... Leggi su ildenaro

Roma, 17 ago. (askanews) - In Toscana sono 10.854 i casi di positività al coronavirus, 21 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi s ...

Coronavirus, negli Stati Uniti altri 43mila contagi. Spagna, proteste contro mascherine

Infetti nel mondo sono oltre 21,5 milioni, oltre 773mila le vittime. Nuovi dati preoccupanti dall'America Latina. In India superata la soglia di 50mila vittime ...

