Nonno spara in testa al nipote di sei anni: il bambino è morto (Di lunedì 17 agosto 2020) Nonno spara in testa al nipote. È morto il bambino ferito da un colpo di pistola sparato dal Nonno in zona Conca d’Oro a Roma. Nel tardo pomeriggio i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale, dopo una delicata operazione chirurgica e aver tentato il possibile per salvarlo. Fuori dalla sala operatoria attendeva la mamma. Il bambino di sei anni ferito con un colpo di pistola sparato dal Nonno è morto. La tragica notizia della morte cerebrale del piccolo è arrivata nel tardo pomeriggio di, giovedì 13 agosto, quando i medici, usciti dalla sala operatoria dopo aver sottoposto il bimbo ad una delicata operazione alla ... Leggi su limemagazine.eu

romasulweb : Nonno spara al nipote a Roma, l'appello del figlio di Di Bartolomei: 'Ridurre le armi in circolazione' - Notiziedi_it : Nonno spara al nipote a Roma, l’appello del figlio di Di Bartolomei: “Ridurre le armi in circolazione” - Ettore79597694 : @VicDucci @semprekimara @SimoneCastaldi2 A nonno... continua a giocare col peluche e spara meno cazzate...e prendi… - GisellaPagano : Morte cerebrale per il bimbo colpito da un proiettile alla testa - Cronaca - ANSA - ViteAnto : RT @FedeAngeli: Ieri mi sono occupata di questa enorme tragedia. Oggi ho intervistato Di Bartolomei. La sua gentilezza e saggezza mi hanno… -