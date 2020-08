No, Teresa Bellanova non ha detto che dai migranti gli italiani «hanno solo da imparare» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il 14 agosto su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto della ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova e da una sua presunta dichiarazione riportata dal titolo di un articolo: «Bellanova a favore dei migranti: “Gli italiani da loro hanno solo da imparare”». Questa è dichiarazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun profilo ufficiale social di Bellanova (qui, qui e qui). Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Il titolo dell’articolo presente nell’immagine oggetto della nostra verifica è stato pubblicato il 3 maggio 2020 (articolo non più online, come si ... Leggi su facta.news

domenicobas62 : RT @ilgiornale: Procedure complesse e troppa burocrazia: la sanatoria per badanti e colf è un flop. Il ministro Teresa Bellanova incassa l'… - BorriniSissy : RT @RadioSavana: L'invasione indiscriminata e incontrollata delle #risorseINPS clandestini ha un nome e un cognome: Teresa Bellanova. A dir… - PolicyMaker_mag : La ministra Teresa #Bellanova, a seguito della decisione del presidente Donald #Trump di non imporre new dazi ai pr… - Dagnele1 : RT @ilgiornale: Procedure complesse e troppa burocrazia: la sanatoria per badanti e colf è un flop. Il ministro Teresa Bellanova incassa l'… - Venere781 : RT @ilgiornale: Procedure complesse e troppa burocrazia: la sanatoria per badanti e colf è un flop. Il ministro Teresa Bellanova incassa l'… -