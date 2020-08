“No alla mascherina”, centinaia di manifestanti a Madrid protestano contro le misure anti-Covid (ma la Spagna è tra i paesi più a rischio) (Di lunedì 17 agosto 2020) Al grido di “Liberta‘!”, centinaia di persone si sono radunate a Madrid per protestare contro l’uso obbligatorio di maschere e altre restrizioni imposte per combattere la pandemia di coronavirus. La folla, mobilitata sui social, si è raccolta sotto la gigantesca bandiera spagnola che decora Piazza Colon, nel centro della capitale. I manifestanti portavano cartelli con scritto “Il virus non esiste“, “La mascherina uccide” o “Non abbiamo paura”. Molti non indossavano mascherine, anche se è obbligatorio in pubblico in Spagna. Proprio la penisola è tra le zone considerate più a rischio in Europa. Solo nella giornata del 14 agosto, in 24 ore, si sono registrati 3000 nuovi contagi, e i ... Leggi su ilfattoquotidiano

