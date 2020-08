Nintendo Indie World: domani il nuovo Direct dedicato agli indie (Di lunedì 17 agosto 2020) domani si terrà il nuovo Direct dedicato ai titoli indipendenti, stiamo parlando del nuovo Nintendo indie World di agosto annunciato oggi L’assenza di notizie di rilievo riguardanti il futuro della console Nintendo sta diventando quasi assordante. Di titoli AAA all’orizzonte per Nintendo Switch ce ne sono e anche allettanti, Shin Megami Tensei V e Pikmin 3 tra questi, ma nulla di veramente inaspettato o attesi come Breath of The Wild 2, Metroid Prime 4 e Bayonetta 3. Il Direct Mini che si è tenuto poco tempo fa ha anche portato poco sul tavolo, lasciando un velo di delusione e apprensione sul futuro della console, che ad ogni modo vende come il pane se non ... Leggi su tuttotek

