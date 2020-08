Nintendo annuncia Indie World, l'evento focalizzato sui titoli indie (Di lunedì 17 agosto 2020) Nintendo in questi minuti ha annunciato una nuova diretta streaming incentrata sulle notizie dei giochi indipendenti. L'indie World Showcase si terrà domani 18 agosto alle 18:00, orario italiano, e per circa 20 minuti avremo un assaggio sulle notizie riguardanti i giochi indipendenti in arrivo prossimamente su Nintendo Switch.Il precedente streaming di Nintendo indie World è stato trasmesso a marzo e ha visto l'annuncio di diversi giochi indipendenti in arrivo sulla piattaforma, tra cui Blair Witch di Bloober Team e Sky: Children of Light di Thatgamecompany.A tal proposito la diretta streaming potrà essere seguita all'interno del canale ufficiale di Nintendo su YouTube. Rimanete ... Leggi su eurogamer

