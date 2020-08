Nilufar Addati sbotta sui social sugli ultimi gossip: “Lasciatemi in pace…” (FOTO) (Di lunedì 17 agosto 2020) In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati è finita al centro dei gossip sia sui social che non a causa di alcuni rumors circolati sulla sua situazione sentimentale. Dopo la sua esperienza nel talk show della De Filippi, la ragazza ha sempre cercato di tenere nascosta la sua vita privata. Su Instagram è molto attiva, ma adopera tale mezzo di informazione per parlare essenzialmente della sua linea di abbigliamento e per mostrare qualche aneddoto di vita. Quando viene tirata in ballo la sua vita privata senza il suo permesso, dunque, la protagonista non lo gradisce affatto. Per questo ha fato luogo ad uno sfogo. Lo sfogo di Nilufar Addati sui social Nilufar Addati ha registrato delle IG Stories ... Leggi su kontrokultura

3107_nina : @luciferitaliaaa @ccanggg Beh ma anche quelli più “importanti”. Giulia de lellis? Nilufar Addati? - commentolatv : RT @GPasqui: Stop alle discoteche in tutta Italia Nilufar Addati: - Erikapalumbos : RT @GPasqui: Stop alle discoteche in tutta Italia Nilufar Addati: - Lifeiscoolf : RT @GPasqui: Stop alle discoteche in tutta Italia Nilufar Addati: - GPasqui : Stop alle discoteche in tutta Italia Nilufar Addati: -

Ultime Notizie dalla rete : Nilufar Addati Uomini e Donne, Nilufar Addati frequenta un noto calciatore? Ecco di chi si... LettoQuotidiano Flirt in corso tra Nilufar Addati e Andrea Petagna? Parla lei

Si è spesso parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, il ciò non si è mai concretizzano. Sebbene Nilufar e Giordano abbiano trascorso la quarantena insieme non ...

Flirt puteolano per il calciatore azzurro Andrea Petagna? L'indiscrezione

Si starebbe già ambientando il nuovo centravanti del Napoli Andrea Petagna, e per farlo avrebbe scelto una compagna e guida d'eccezione, la puteolo-iraniana Nilufar Addati, già tronista e concorrente ...

Si è spesso parlato di un possibile ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, il ciò non si è mai concretizzano. Sebbene Nilufar e Giordano abbiano trascorso la quarantena insieme non ...Si starebbe già ambientando il nuovo centravanti del Napoli Andrea Petagna, e per farlo avrebbe scelto una compagna e guida d'eccezione, la puteolo-iraniana Nilufar Addati, già tronista e concorrente ...