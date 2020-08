Niente mascherina e marijuana: la festa di compleanno di Madonna nel mirino delle critiche (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, la festa di compleanno di Madonna nel mirino delle critiche Dopo le contestate dichiarazioni sul Coronavirus, l’ultima delle quali censurata da Instagram, Madonna torna a fare discutere. Per il suo 62esimo compleanno, la regina del pop ha organizzato una festa di compleanno in Giamaica. Nelle foto e nei video postati su Instagram, si vede la cantante insieme agli invitati senza mascherina e senza distanziamento. “Welcome to Jamaica” scrive Madonna nel post insieme alla foto in cui tiene una sigaretta di marijuana in bocca. Visualizza questo post su Instagram Thank you for being ... Leggi su tpi

RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - HuffPostItalia : Se a scuola non c’è spazio niente più metro di distanza: 'Basterà la mascherina chirurgica' - simrocchi : @Gigi_Piada75 @mrs_overcookeds Non hai capito, quando espiriamo emettiamo scarti, che con la mascherina vengono las… - Irene_p2001 : RT @yenisey74: Io ancora sto cercando di capire come cazzo ragiona uno che mette orari per l'uso obbligatorio della mascherina. Allora, vis… - lignobile63 : @Sakurauchi_Hime @MinutemanItaly Il rispetto non c'entra niente. quando entri in un negozio, e non usi la mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente mascherina Niente mascherina: due sanzionati il Resto del Carlino Scuola, i presidi: «Ci avevano promesso banchi singoli ma non arriveranno per settembre»

Per la riapertura delle scuole «Speravamo di poter contare di più sul distanziamento e invece i banchi monoposto promessi innumerevoli volte arriveranno a ottobre e non si sa nemmeno quando di preciso ...

Covid-19, positiva sorella di Sharon Stone. L’attrice: “Colpa di chi non usa mascherina”

La star di Hollywood, attraverso foto e video, ha raccontato su Instagram che sua sorella minore Kelly - che già soffre di lupus - è risultata positiva al coronavirus. “Riuscireste ad affrontare quest ...

Per la riapertura delle scuole «Speravamo di poter contare di più sul distanziamento e invece i banchi monoposto promessi innumerevoli volte arriveranno a ottobre e non si sa nemmeno quando di preciso ...La star di Hollywood, attraverso foto e video, ha raccontato su Instagram che sua sorella minore Kelly - che già soffre di lupus - è risultata positiva al coronavirus. “Riuscireste ad affrontare quest ...