Niederauer: “Dionisi? Non lo abbiamo ancora liberato. L’Empoli faccia un’offerta” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il presidente del Venezia, nel giorno della presentazione di Paolo Zanetti come nuovo allenatore del club, ha voluto chiarire la posizione su Alessio Dionisi, prossimo a lasciare la laguna. Questo quanto detto dal numero uno veneziano in un comunicato stampa: “Questo pomeriggio presenteremo il nostro nuovo allenatore: Paolo Zanetti. Paolo sostituirà Alessio Dionisi, che ha espresso il desiderio di lasciare Venezia per Empoli. Il Venezia FC ha offerto al sig. Dionisi un nuovo contratto che lui ha rifiutato. Ciò che abbiamo richiesto a lui e all’Empoli e “un ragionevole risarcimento”, come normalmente accade in queste situazioni.Visto che ad oggi l’Empoli non ha presentato una ragionevole proposta, non abbiamo ancora liberato il sig. Dionisi. abbiamo tutelato ... Leggi su alfredopedulla

