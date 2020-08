Neonazista ricercato in Germania arrestato in Trentino: ecco dove si nascondeva (Di lunedì 17 agosto 2020) ricercato in tutta Europa per istigazione all'odio razziale e uso di simboli nazisti, era nascosto a Trambileno. La notizia dell'arresto di Peter Andreas Grossner, 32enne tedesco, nel piccolo comune ... Leggi su trentotoday

Neonazisti, la padovana indagata: «Sono una fan di Hitler. Ebrei, la rovina del mondo» Il Mattino di Padova All'entrata dei carabinieri cerca riparo nell'armadio. Arrestato un latitante neonazista: ricercato dalla Germania, era in fuga da mesi

TRAMBILENO. All'entrata dei carabinieri, il 32enne ha cercato di scamparla “rifugiandosi” nell'armadio. Il tentativo però non è andato a buon fine e così l'uomo, destinatario di un mandato d'arresto e ...

