Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato più alto nel mondo da più ... (Di lunedì 17 agosto 2020) ????Yep it was HOT out there today… So hot in fact, that the PRELIMINARY high temperature @DeathValleyNPS was 130°F. If verified, this will be the hottest temperature officially verified since July ... Leggi su ilpost

andreabettini : 130°F (54,4°C) nella Valle della Morte: potrebbe essere la temperatura più alta mai rilevata sulla Terra dal 1931 a… - HuffPostItalia : Nella Death Valley il termometro segna 54.4°C, record da oltre un secolo - ilpost : Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato pi… - LucioAngelini : La Death Valley supera i 54,4 gradi: probabile record del pianeta nell'ultimo secolo - gemin_steven98 : RT @ilpost: Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato più alto nel m… -