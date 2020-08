Nel giorno dell’allarme rosso i contagi calano. Sono Roma e il Lazio a rischiare di più (Di lunedì 17 agosto 2020) In calo i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: Sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Proprio nel giorno in cui il governo lancia il messaggio di un allarme diffuso, con la chiusura delle discoteche, i numeri dei nuovi casi registrano un calo. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute solo due Regioni (Molise e Basilicata) non hanno avuto nuovi casi rispetto a ieri. Continua invece a destare allarme la situazione del Lazio, che è la Regione che ha fatto registrare l’incremento maggiore di nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Seguono Veneto (46), Lombardia (43) ed Emilia Romagna (41). Con questo aggiornamento il numero totale dei decessi sale a 35.400. Mentre i casi totali Sono 254.235. Attualmente ... Leggi su secoloditalia

Roma, Pedro sbarca a Ciampino nel giorno di Friedkin Adnkronos Ferragosto, torna la tradizione del picnic

Roma, 15 ago. (Adnkronos) - Lungo la Penisola torna la tradizione del picnic con circa 4,5 milioni di italiani che tra familiari o amici hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all’aria ap ...

Bielorussia. Da Lecco, l’appello di Yuliya: “Esistiamo e chiediamo la vostra solidarietà”

LECCO – E’ un momento difficile, cruciale, per la Bielorussia: dopo le ultime elezioni, che hanno confermato ancora una volta il presidente Lukashenko, e i gravi sospetti di brogli sono scoppiate le p ...

