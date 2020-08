Negazionisti Covid | proteste in Spagna | ‘Il virus non esiste’ | VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) proteste Negazionisti Covid, in diversi si accalcano a Madrid per alzare la voce contro l’uso delle mascherine. “È tutto un complotto”. In Spagna un gruppo di Negazionisti del Covid ha inscenato una protesta in piazza a Madrid, gridando frasi come “Libertà!” e criticando il governo centrale per le disposizioni imposte alla popolazione in materia di … L'articolo Negazionisti Covid proteste in Spagna ‘Il virus non esiste’ VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Cris_Biondo : RT @M_Siniscalchi: @gianlucac1 @bad_scientists @ThManfredi @CrossWordsCW @AurelianoStingi @Doom3Gloom @mtizzoni @alexvespi @ciro Sperando c… - Teacherwhocare : Che carino i negazionisti del #Covid: dal vivo li riconosci perché non vogliono indossare la mascherina, qui perché… - ShineLux : RT @PierpaV: I negazionisti e coloro che fanno dietrologia sul Covid hanno stancato e mancano di rispetto ai morti che abbiamo patito. Parl… - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: La manifestazione contro il governo e le mascherine in Spagna Manifestanti radunati in Plaza de Colón gridando slogan n… - Ale79Friul : RT @tempoweb: Protesta anti #mascherina Migliaia di negazionisti in piazza a #Madrid con #MiguelBose | video -

Covid-19:presidente Neuromed,indossare mascherina è bandiera

(ANSA) - POZZILLI, 17 AGO - Una riflessione, ma soprattutto un invito a usare la mascherina arriva dal presidente dell'Irccs 'Neuromed' di Pozzilli, Giovanni de Gaetano. "La mascherina protegge gli al ...

